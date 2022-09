Putin taber i både øst og vest

Samarkand i Usbekistan er en af Silkevejens historisk vigtigste byer, og Silkevejens egen historie går længere tilbage end den makedonske konge, Alexander den Store, der tillige – blandt meget andet – kaldte sig konge af Asien. Silkevejen har i sine udgaver grundlæggende forbundet Europa og Kina handelsmæssigt frem til det mongolske kejserdømmes fald, hvor Samarkand mistede sin centrale position.

I denne uge blev lidt af fordums storhed byen til del, da den kinesiske præsident, Xi Jinping, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødtes i Samarkand i forbindelse med topmødet i Shanghai Cooperation Organisation, SCO. Det var deres andet møde i år og deres første siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar og dermed også en test af, hvordan krigen påvirker de to alliancepartnere, der ved åbningen af Vinter-OL i Kina i februar i år, erklærede, at det strategiske samarbejde mellem de to var uden begrænsninger.