Putin tager imod Erdogan og åbner for snak om kornaftale

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er åben for at diskutere en kornaftale, der indtil juli i år havde sørget for eksport af korn via Sortehavet.

Det siger præsidenten mandag i den russiske by Sotji.

Her har han fået besøg af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Putin og Erdogan har mandag omkring klokken 13.00 lokal tid - 12.00 dansk tid - holdt et kort pressemøde. Efterfølgende skal de to ledere mødes privat, inden der igen vil blive holdt et pressemøde.

Erdogan har før deres private diskussioner varslet, at de vil komme med en "meget vigtig" meddelelse i forhold til kornaftalen. Det skriver AFP.

Kornaftalen mellem Rusland og Ukraine blev indgået sidste sommer. Den blev forhandlet på plads med FN og Tyrkiet som mæglere.

Aftalen sikrede korneksport fra de to lande til globale markeder.

Den 17. juli i år udløb aftalen.

Siden da har Rusland blokeret korneksporten fra Ukraine. Rusland har også gennemført en række angreb mod ukrainsk infrastruktur i Sortehavet.

Erdogan har formået at holde sig på relativt god fod med både Vesten og Rusland i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

Tyrkiet har holdt sig fra store sanktioner mod Rusland, men har til gengæld også doneret våben til Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters