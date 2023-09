Putin tager imod invitation om officielt besøg i Nordkorea

Det lukkede land Nordkorea får på et endnu ikke fastsat tidspunkt besøg af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Således har den øverste leder i Nordkorea, Kim Jong-un, inviteret Putin til Nordkorea. Og Putin har taget imod invitationen.

Det siger Kim Jong-un ifølge det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA i forbindelse med Kims besøg i Rusland, skriver Reuters.

Onsdag mødtes Kim Jong-un med Putin i det østlige Rusland for at drøfte de to landes samarbejde under en sjælden udlandsrejse.

Det er fire år siden, at den nordkoreanske leder sidst har været i udlandet.

Kim Jong-un fortæller efterfølgende, at han ønsker at understøtte, at Nordkorea opretholder et stabilt forhold til Rusland i de næste 100 år, oplyser det nordkoreanske nyhedsbureau.

/ritzau/Reuters