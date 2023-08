Putin taler på video til vækstlande: Vi arbejder for flertallet

BRIKS-landene arbejder for det "globale flertal".

Sådan lyder påstanden fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, der via video tirsdag udtaler sig ved begyndelsen af et topmøde i landegruppen, der består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Mødet finder sted i Sydafrika.

- Vi samarbejder på basis af principper om lighed, gensidig støtte, respekt for hinandens interesser, og det er essensen af den fremtidsorienterede strategiske kurs i vores sammenslutning, siger Putin.

- En kurs, der imødekommer forhåbningerne hos størstedelen af verdenssamfundet - det såkaldte globale flertal.

Meddelelsen var optaget på forhånd. Putin havde nemlig meldt afbud til topmødet

Den Internationale Straffedomstol (ICC) har udstedt en anholdelsesbegæring på Putin. Han anklages for ulovligt at have deporteret børn fra Ukraine til Rusland.

Sydafrika har skrevet under på ICC-traktaten og havde været forpligtet til at anholde Putin, hvis han var kommet til landet.

Rusland har afvist ICC's anklager og hævder, at anholdelsesbegæringen ikke har nogen juridisk betydning, da Rusland ikke er medlem.

De fem BRIKS-medlemmer repræsenterer mere end 40 procent af verdens befolkning.

På topmødet ventes det blandt andet, at spørgsmålet om nye medlemslande vil blive diskuteret. Det kom Putin dog ikke ind på.

BRIKS-landene er en lidt løst defineret gruppe af store økonomier på vej frem.

Gruppen blev dannet som et uformelt samarbejde i 2009 af fire lande. Sydafrika kom med i 2010. Rusland tog initiativ til at danne gruppen.

/ritzau/Reuters