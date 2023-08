Putin til BRIKS-topmøde: Vesten er skyld i krigen i Ukraine

I en videotale til lederne for BRIKS-landene forsvarer præsident Vladimir Putin sin krig i Ukraine og hilser deres fælles forsøg på at skabe en modvægt til USA og Vestens dominans velkommen.

Han fortæller lederne fra Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika, som sammen med Rusland udgør de fem BRIKS-lande, at det er USA og Europa, der er skyld i krigen i Ukraine. Selv ønsker han fred.

- Vores handlinger i Ukraine er dikteret af kun én ting: At slutte krigen, som blev påført os af Vesten og dets satellitter mod folk, der bor i Donbas, siger han.

Putin henviser til det østlige Ukraine, hvor prorussiske militsfolk har bekæmpet Ukraines hær siden 2014.

Rusland angreb 24. februar sidste år uprovokeret Ukraine med en meget stor militærstyrke. Moskva kontrollerer i dag en femtedel af Ukraine.

- Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på, at det var ønsket om at opretholde deres hegemoni (dominans, red.) i verden, som førte til den alvorlige krise i Ukraine, hævder Putin.

Putin er ikke selv mødt op ved BRIKS-topmødet i Sydafrika. Han er eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol for krigsforbrydelser i Ukraine. Sydafrika er som underskriver på domstolens charter forpligtet til at anholde ham og udlevere ham, hvis han sætter sine ben i landet.

Rusland overtager formandskabet for de fem lande i BRIKS fra Sydafrika. Putin har inviteret deres stats- og regeringschefer til topmøde i russiske Kazan i oktober næste år.

Ingen af BRIKS-landene har fordømt Ruslands krig i Ukraine.

På topmødet i Johannesburg skal det besluttes, om BRIKS skal udvides med en række andre lande, heriblandt Venezuela, Iran og Saudi-Arabien.

Kinas præsident, Xi Jinping, der deltager i mødet, presser på for, at man finder en alternativ global valuta, så amerikanske dollar ikke længere skal dominere. Han vil også, at lande, der tilslutter sig, binder sig til handelsmæssigt samarbejde.

USA og Vesten følger med stor skepsis mødet. Her frygter man, at mødet med Kina og Rusland i spidsen vil munde ud i en antivestlig alliance.

BRIKS er en interesseorganisation, der består af de fem store vækstøkonomier - Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Tilsammen bor 40 procent af verdens befolkning i landene, som producerer omkring 23 procent af verdens bruttonationalprodukt.

