Putin under tale i Moskva: Rusland har fået fire nye regioner

Vladimir Putin har fredag erklæret de fire ukrainske regioner Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja som værende en del af Rusland.

Det sker under en stort anlagt tale i den russiske hovedstad, Moskva.

Den russiske præsident annoncerede annekteringen af de områderne foran et tætpakket publikum med mange russiske toppolitikere.

Ceremonien stod egentlig til at gå i gang klokken 14.00 dansk tid, men først omkring klokken 14.20 indtog Putin talerstolen. Her blev han taget imod med klapsalver, der flere gange under talen vendte tilbage.

Putin har under talen blandt andet også sagt, at Rusland vil forsvare sit land med alle midler, og at Ukraine skal respektere folkets vilje.

Ruslands krav på de fire ukrainske regioner ændrer ikke på, at Vesten stadig betragter regionerne som en del af Ukraine.

Folkeafstemninger, der er gået forud for fredagens ceremoni, er blevet fordømt og affejet vidt og bredt i vestlige lande - herunder Danmark.

De fire regioner udgør cirka 15 procent af Ukraines territorie. Størrelsen er nogenlunde svarende til Portugals samlede areal.

I forbindelse med fredagens ceremoni vil der også blive afholdt en rockkoncert på Den Røde Plads, hvor der er hængt et banner op med teksten "Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja, Kherson - Rusland!".

