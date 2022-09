Rusland har torsdag anerkendt to ukrainske regioner som uafhængige. Dermed er vejen banet for annektering.

Putin underskriver dekreter og baner vej for annektering

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har sent torsdag aften dansk tid underskrevet dekreter, som betyder, at Rusland anerkender de ukrainske regioner Kherson og Zaporizjzja som uafhængige.

Af dekreterne, der er offentliggjort af Kreml, fremgår det, at Putin har anerkendt de to regioner som selvstændige territorier.

Dermed er vejen banet for, at de besatte ukrainske regioner Kherson og Zaporizjzja formelt kan blive annekteret af Rusland, skriver det britiske nyhedsbureau Reuters.

Reuters kalder dekreterne et "mellemled", som er nødvendigt, før Putin kan gå videre med de varslede planer fredag om at meddele, at regionerne nu er en del af Rusland.

Tidligere torsdag meddelte Putins talsmand, Dmitrij Peskov, at den russiske præsident ved en ceremoni fredag eftermiddag officielt vil erklære fire besatte ukrainske regioner for russiske.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det drejer sig foruden Kherson og Zaporizjzja om Luhansk og Donetsk.

Putin vil klokken 15.00 lokal tid - klokken 14.00 dansk tid - sætte sin underskrift på, at de fire regioner annekteres.

At annektere betyder at indlemme et område som en del af sit eget land.

Ceremonien fredag kommer, efter at der i de pågældende regioner er blevet afholdt folkeafstemninger om at tilslutte sig Rusland.

Vesten har fordømt afstemningerne og anerkender ikke, at regionerne tilhører Rusland.

Ifølge USA's udenrigsminister, Antony Blinken, afspejler resultatet af de såkaldte folkeafstemninger ikke den ukrainske befolknings vilje.

- Rusland har tvunget en stor del af indbyggerne i de erobrede områder til at flygte og har truet de, der blev tilbage, med våben til at stemme, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han understreger, at USA aldrig vil anerkende legitimiteten eller resultatet af "disse falske folkeafstemninger".

/ritzau/