Putin underskriver lov om annektering af ukrainske regioner

Det russiske papirarbejde med at formalisere annekteringen af dele af Ukraine har onsdag taget næste skridt.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har underskrevet lovgivning, der ratificerer annekteringen af fire ukrainske regioner: Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Lovgivningen er en udløber af en traktat, som Putin indgik med de to russisk-anerkendte udbryderrepublikker i Luhansk og Donetsk. I traktaten accepteres Ruslands annektering af de fire ukrainske regioner.

Traktaten skulle i første omgang ratificeres af det russiske parlament, Dumaen. Det blev den mandag uden en eneste stemme imod.

Onsdag kunne Putin derfor underskrive ratificeringen af annekteringen.

Lagt sammen med halvøen Krim, som Rusland tidligere har annekteret fra Ukraine, udgør de fire regioner omkring 20 procent af Ukraine.

Med besættelsen af dele af Kherson og Zaporizjzja har de russiske styrker taget kontrol om et område, der forbinder Krim med Donetsk og Luhansk.

Sideløbende med processen i Rusland indløber beretninger fra særligt Kherson-regionen om ukrainske sejre på slagmarken.

Onsdag anerkendte en embedsmand, Kirill Stremousov, fra den russiske ledelse i Kherson over for det russiske nyhedsbureau Tass, at ukrainerne var rykket tættere på hovedbyen Kherson.

Byen ligger i det sydlige Ukraine ved floden Dnipros udløb i Sortehavet.

Men ifølge Stremousov har de russiske styrker bremset den ukrainske fremrykning mod Kherson.

Det russiske nyhedsbureau meddeler også, at russerne skal have samlet styrker til et modangreb mod de ukrainske styrker i regionen. Der er onsdag formiddag ikke beretninger om, at den modoffensiv skulle være startet.

Det britiske forsvarsministerium har i sin briefing onsdag noteret, at de ukrainske styrker også rykker frem i det nordøstlige Ukraine.

Her har ukrainerne ifølge det britiske forsvarsministerium skubbet frontlinjen 20 kilometer imod grænsen til Luhansk-regionen.

/ritzau/AFP