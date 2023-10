Putin-venlig politiker skal prøve at danne regering i Slovakiet

Slovakiets præsident har bedt tidligere premierminister Robert Fico om at forsøge at danne en ny regering.

Hans parti, det nationalistiske og venstreorienterede Smer-SSD, blev størst ved søndagens parlamentsvalg.

Nu får Fico to uger til at forsøge at danne en ny regering.

Det siger han mandag efter et møde med præsident Zuzana Caputova.

- Det bliver ikke en let proces, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få en ny regering på plads, siger Fico ifølge Reuters.

Robert Fico betegnes som venligt indstillet over for Rusland.

Hans holdninger til krigen i Ukraine har vakt bekymring blandt de politikere, der støtter regeringen i Kyiv.

Inden valget sagde Fico, at han vil stoppe den militære støtte og kun give civil hjælp til Ukraine, hvis han kommer til magten.

Den 59-årige partileder har tidligere lovet, at Slovakiet ikke vil sende "en eneste patron" til Ukraine. Han har også opfordret til at skabe bedre forbindelser til Rusland.

Stort set alle andre partier ønsker at fortsætte den militære støtte til Ukraine.

Slovakiet har, siden Rusland invaderede Ukraine, blandt andet sendt MiG-29 kampfly til Ukraine.

En af Ficos valgvideoer vakte stor opsigt med en retorik, man normalt kun hører fra præsident Vladimir Putin i Kreml:

- Krigen i Ukraine begyndte i 2014, da ukrainske fascister dræbte civile russere, sagde han ifølge AFP i videoen.

Ifølge analytikere kan en regering under Fico radikalt ændre Slovakiets udenrigspolitik, så den minder mere om premierminister Viktor Orbáns i Ungarn.

Smer-SSD blev valgets største parti med knap 23 procent af stemmerne. Men partiet fik ikke stemmer nok til at kunne regere alene.

Ifølge politiske iagttagere kan det blive vanskeligt for Fico og hans partifæller at finde tilstrækkeligt med samarbejdspartnere til, at de kan danne regering.

Valgets næststørste parti, det liberale og provestlige Progressivt Slovakiet (PS), fik 18 procent. Partiet har sagt, at det vil gøre alt for at forhindre, at Robert Fico bliver ny premierminister.

Partiet Hlas-SD, der blev valgets tredjestørste, ventes at kunne spille en rolle som kongemager. Det blev dannet i 2020 og udspringer af Ficos parti.

Dets leder, Peter Pellegrini, har sagt, at han godt kunne forestille sig en koalition med enten Smer-SSD eller PS.

Fico har som Slovakiets premierminister ledet tre tidligere regeringer. Først i 2006 til 2010, dernæst fra 2012 til 2018.

