Putin-vennen Schröder får den kolde skulder af sit tyske parti

Den tidligere socialdemokratiske forbundskansler i Tyskland Gerhard Schröder er ikke inviteret, når SPD i næste uge fejrer partiets 160 års fødselsdag.

Det er Schröders kontroversielle forbindelser til Rusland og præsident Vladimir Putin, der har fået SPD til at smække døren i for ham, siger generalsekretær Kevin Kühnert.

- Så længe han står tæt sammen med krigsmagerne og aggressorerne, som vi kunne se ved hans besøg på den russiske ambassade i sidste uge, så har vi ikke for øjeblikket noget tilfælles, siger han.

En særlig komité i SPD afgjorde for få dage siden, at man ikke vil fratage Schröder hans medlemskab af partiet på grund af hans forbindelser til Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at han kan forblive i partiet, så længe han ønsker.

Men hans person har længe splittet partiet. SPD's nuværende forbundskansler, Olaf Scholz, har de seneste måneder med store militære bidrag til Ukraine stadigt tydeligere markeret, at Rusland er en fjende.

Schröder har et langvarigt tæt forhold til Putin. Og han har i en lang række år siddet i bestyrelsen for den russiske energigigant Rosneft.

Ved fødselsdagsfesten 23. maj for SPD er der lavet en video om partiets historie. Her optræder han.

- Han var trods alt en del af den socialdemokratiske historie, siger Kühnert.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bruddet med Gerhard Schröder er ikke et historisk brud. Det er et igangværende brud, som helt indlysende har at gøre med hans positionering i forhold til Putins krig mod Ukraine, føjer han til.

Andre steder i det tyske samfund er Schröder blevet en persona non grata. På grund af sit forhold til Rusland.

Fodboldklubben Borussia Dortmund fratog ham sidste år hans æresmedlemskab og henviste til hans tætte forbindelser til Rusland.

Schröder var forbundskansler fra 1998 til 2005.

/ritzau/dpa