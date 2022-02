Putin: Vesten har ignoreret Ruslands interesser

Ruslands præsident Vladimir Putin siger efter et møde med Ungarns premierminister Viktor Orbán, at Vesten har "ignoreret" Ruslands sikkerhedsinteresser.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det står allerede klart, at fundamentale russiske interesser endte med at blive ignoreret, siger han.

Udtalelsen er ifølge AFP Putins første betydelige offentlige bemærkning om situationen i Ukraine i flere uger.

USA har afvist Ruslands krav om at ophæve løftet om Nato-medlemskab til Ukraine, men tilbød, hvad USA kaldte en ny "diplomatisk vej" ud af krisen.

- Vi så ikke tilstrækkelig overvejelse af vores tre hovedkrav, siger Putin.

Kravene drejer sig - ud over ikke at udvide Nato mod øst - blandt andet om en garanti for, at Nato-lande ikke placerer våben tæt ved Ruslands grænser.

- Når USA og Nato ignorerer vores interesser, leder det til staters rettighed til frit at vælge, hvordan de sørger for deres sikkerhed, siger Putin.

Putin havde inviteret Orbán til drøftelser om sikkerhedssituationen i Europa.

Især situationen i Ukraine har i disse uger ført til ganske højspændte

Rusland har opmarcheret omkring 100.000 tropper ved grænsen til Ukraine. 5000 soldater er desuden blevet indsat i Hviderusland, vurderer USA.

Flere vestlige lande har meldt ud, at de agter at sende tropper til Nato-områdets østlige grænse.

Rusland har gentagne gange afvist, at landet har til hensigt at invadere Ukraine. Også ukrainske ledere har forsøgt at mane til ro og sagt, at en invasion ikke står for døren.

Ungarske Viktor Orbán siger efter mødet ifølge Reuters, at han mener, at krisen mellem Ukraine og Rusland er betydelig, men at den kan løses.

- Jeg blev i dag overbevist om, at der kan bygges bro mellem eksisterende forskellige holdninger, og at det er muligt at underskrive en aftale, der kan garantere fred, garantere Ruslands sikkerhed, og som også er acceptabel for Natos medlemslande.

Han siger, at han håber, at samtaler de kommende dage og uger kan føre til en aftale.

