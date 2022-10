Putin: Vesten spiller farligt og beskidt spil i Ukraine

Vesten spiller et "farligt, blodigt og beskidt spil" i Ukraine. Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale torsdag.

Men før eller siden bliver USA og dets allierede nødt til at tale med Rusland, siger han.

Putin indledte torsdag sin årlige tale ved tænketanken Valdai i Moskva med at beskylde Vesten for at have taget "flere skridt i retning af optrapning" og have forværret konflikten i Ukraine i de seneste måneder.

Præsidenten har tidligere anklaget de vestlige lande for at forlænge krigen ved at levere våben til Ukraine.

På den måde spiller de vestlige lande et "farligt, blodigt og beskidt spil", siger Putin torsdag ifølge Reuters.

Han siger videre, at de vestlige lande bruger sanktioner til at inddæmme andre lande, der ses som rivaler.

Det gør de for at holde dem nede og forhindre konkurrence, siger den russiske præsident ifølge Reuters.

- Det har været karakteristisk for dem siden kolonitiden, fordi de mener, at alle andre er andenrangsborgere, og at det kun er dem selv, der tilhører eliten, siger Putin ifølge Sky News.

Han antyder også, at Vesten har en finger med i spillet i de såkaldte farverevolutioner, der har fundet sted i tidligere sovjetlande - blandt andet Ukraine.

Efter talen skal Putin efter planen svare på spørgsmål fra salen. Her er eksperter fra 44 lande samlet for at høre talen.

