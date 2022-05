Putin: Vi har ikke problemer med Sverige og Finland - kun Nato

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at han ikke har nogen udeståender med Sverige og Finland, der er på vej ind i Nato.

Det har han til gengæld med den vestlige forsvarsalliance.

Putin siger, at det kræver en russisk reaktion, at Nato udvider sin militære infrastruktur.

I en tale til forsvarsgruppen CSTO, som Rusland står i spidsen for, siger han, at Nato's udvidelse er et problem for Rusland.

Derfor må Rusland tæt følge Nato's plan om at udvide sin globale indflydelse, siger Putin.

CSTO tæller flere tidligere sovjetrepublikker i Centralasien samt Armenien.

I parlamenterne i både Sverige og Finland debatteres mandag spørgsmålet om de to landes medlemskab af Nato.

Der er i begge parlamenter et stort flertal for medlemskab. Det er kommet til veje, efter Rusland 24. februar angreb Ukraine.

De to landes regeringer gjorde mandag klar til at sende deres ansøgninger om medlemskab.

/ritzau/Reuters