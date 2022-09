Putin: Vi har ikke travlt med at afslutte indsatsen i Ukraine

Ruslands primære mål er at "befri" hele Donbas-regionen, siger Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Og det mål ændrer sig ikke, tilføjer han.

- Vores offensive operationer i selve Donbas stopper ikke, siger Putin.

Indsatsen går langsomt, men den russiske hær indtager "flere nye" territorier, siger præsidenten. Han tilføjer, at Ruslands hær ikke kæmper på fuld styrke i Ukraine.

Putin siger videre, at Rusland ikke har travlt med at få afsluttet landets "særlige militæroperation", som Putin og hans regering betegner konflikten i Ukraine.

- Vi har ikke travlt. Der er ingen ændringer, siger Putin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Om den modoffensiv, som betyder at Ukraine har generobret et stort område i den østlige del af landet, siger Putin:

- Myndighederne i Kyiv har meddelt, at de har indledt og er i gang med en aktiv modoffensiv operation. Lad os se, hvordan det udvikler sig, og hvordan det ender, lyder det med et grin fra den russiske præsident.

Det er første gang, at han udtaler sig offentligt om den offensiv, der har sendt russiske styrker på flugt fra mange af de områder i det østlige Ukraine, de har kontrolleret i månedsvis.

Han beskylder samtidig ukrainske styrker for at forsøge at foretage "terrorhandlinger" og skade civil infrastruktur i Rusland.

- Vi er faktisk ret tilbageholdne i vores respons på det, siger Putin.

Han nævner, at Rusland på det seneste har rettet angreb mod ukrainsk infrastruktur. Blandt andet er en dæmning og Ukraines elforsyning blevet ramt.

Det kan blive endnu værre, advarer Putin.

- På det seneste har de russiske væbnede styrker påført dem et par følsomme slag. Lad os antage, at det er en advarsel, siger han ifølge Reuters.

- Hvis situationen fortsat udvikler sig i den retning, vil reaktionen blive mere alvorlig.

Den russiske præsident taler fredag på et pressemøde i forbindelse med et topmøde i samarbejdet Shanghai Cooperation Organization (SCO). Det bliver holdt i Usbekistans hovedstad, Samarkand.

/ritzau/AFP