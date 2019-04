Putin vil diskutere muligt opgør med konflikt i Ukraine

Rusland overvejer at lave en mere simpel proces for ukrainere, der vil søge statsborgerskab i Rusland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil se på mulighederne for at afslutte konflikten i den østlige del af Ukraine med landets nye præsident.

Under et besøg i den kinesiske hovedstand, Beijing, fortalte Putin, at han vil tale med Volodimir Zelenskij om hans holdning til konflikten, skriver Reuters.

Da stemmesedlerne i Ukraine for godt en uge siden blev talt sammen, viste valget, at den ukrainske komiker Zelenskij bliver landets næste præsident.

Præsidentskiftet sker, mens Ukraine fortsat er i en alvorlig konflikt med Rusland, efter at russerne annekterede Krim-halvøen og har støttet et oprør i det østlige Ukraine.

Zelenskij har lovet at få afsluttet krigen i det østlige Ukraine og rydde ud i korruptionen i landet. Men det har været småt med konkrete bud fra ham på, hvordan han vil gøre det.

Ifølge Putin bør de to ledere diskutere muligheden for at afslutte konflikten. Han siger, at de ukrainske borgere er trætte af situationen.

Desuden overvejer Rusland at gøre det lettere for borgere i Ukraine at opnå russisk statsborgerskab.

- Vi overvejer faktisk at gøre det simplere at opnå statsborgerskab for alle ukrainere og ikke kun borgere i regionerne Donetsk og Lugansk, siger han ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

I denne uge underskrev Putin et dekret, der gjorde det muligt for borgere i de regioner, som har løsrevet sig fra Ukraine, at modtage russisk pas, tre måneder efter at de har søgt om det.

Mandag 18. marts var det præcis fem år siden, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, underskrev en lov, der annekterede Krim.

/ritzau/