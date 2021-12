Den russiske præsident taler åbent om, at hvis Vesten ikke giver tilstrækkelige indrømmelser, så vil Ruslands svar være militært

Putin vil have garantier i julegave af Vesten. Får han det ikke, truer han med at reagere militært

Mens julefreden sænkede sig her, kørte Kreml det aggressive retoriske skyts i stilling over julen. Rusland vil have sikkerhedsgarantier fra Vesten – nu, lød det fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, adskillige gange og i forskellige tv-formater.