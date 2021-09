Putin vil have ny by til 300.000 indbyggere på grænsen til Kina

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har underskrevet en aftale om at bygge en helt ny by ved grænsen til Kina. Den får navnet Sputnik.

Sputnik skal ligge omtrent 30 kilometer uden for Vladivostok, og byen skal udvikles til et industricenter med omkring 300.000 indbyggere.

Putin underskrev aftalen, da han deltog i et økonomisk forum i Vladivostok fredag.

Sputnik betyder ledsager på russisk. Det var også navnet på verdens første satellit, som blev skudt ud i verdensrummet af Sovjetunionen i 1957. Den udløste rumkapløbet med USA midt under den kolde krig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen om at bygge den nye by følger op på et forslag fra tidligere forsvarsminister Sergej Sjojgu om at opføre flere nye byer i det østlige Sibirien, for at gøre den fjerne region mere tiltrækkende.

Russere bliver i stigende grad draget mod hovedstaden, Moskva, som har bedre infrastruktur og flere muligheder end nogen anden russisk by.

Rusland blev det første land, som sidste år lancerede en covid-19 vaccine. Den blev kaldt Sputnik V til ære for de tidligere triumfer i rummet. Den russiske vaccine er i dag godkendt i 70 lande.

/ritzau/dpa