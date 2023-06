Putin vil holde løfter til Wagner-gruppen

- Jeg vil holde mine løfter til dem fra Wagner-gruppen, som vil til Belarus, siger præsident Vladimir Putin i tv-tale sent mandag.

- Det russiske samfund er konsolideret efter opstanden lørdag, siger Putin i en tale, som russiske medier på forhånd havde bebudet ville indeholde "en række vigtige erklæringer".

Den russiske leder takker befolkningen for deres patriotisme under revolten og siger, at opstanden fra Wagner-gruppen under alle omstændigheder ville være blevet nedkæmpet.

- jeg udstedte ordrer for at undgå blodudgydelser, siger Putin videre og tilføjer, at "Vesten og Ukraine ønskede, at russere ville begynde at dræbe hinanden".

/ritzau/Reuters