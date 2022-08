Putin vil sende kondolencebrev til Gorbatjovs familie

Den russiske præsident, Vladimir Putin, udtrykker sine dybeste kondolencer ovenpå den tidligere leder af Sovjetunionen Mikhail Gorbatjovs død.

Det oplyser en talsmand for den russiske regering til det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- I morgen tidlig vil han (Putin, red.) sende et kondolencebrev til hans (Gorbatjovs, red.) familie og venner, siger Putins talsmand, Dmitrij Peskov.

Gorbatjov, der døde tirsdag aften efter lang tids sygdom, var den sidste leder af det, der var kendt som kommunistblokken. Han var kendt for at presse på for et mere åbent og frit Sovjetunionen.

Gorbatjov blev ved med at blande sig i den offentlige debat efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

Han har med jævne mellemrum kaldt på, at USA og Rusland bør forbedre deres forhold, siden spændingerne de seneste år er steget. Først i kølvandet på Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014, siden intensiveret efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere i år.

Derfor har Gorbatjovs forhold til Putin heller ikke været gnidningsfrit, skriver Reuters.

Også den vestlige verden reagerer på tabet.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, udtaler, at han altid har beundret "det mod og den integritet", Gorbatjov ifølge Johnson udviste, da han bragte Den Kolde Krig til en fredelig afslutning.

- I en tid med Putins aggressioner i Ukraine er hans utrættelige engagement i forhold til at åbne det sovjetiske samfund fortsat et forbillede for os, udtaler Johnson ifølge Reuters.

Formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen har ligeledes kommenteret Gorbatjovs død.

Hun kalder Gorbatjov en "betroet og respekteret leder".

- Han spillede en afgørende rolle i forhold til afslutningen af Den Kolde Krig og at bryde jerntæppet ned. Det banede vej for det frie Europa. Vi vil aldrig glemme dette eftermæle, skriver hun på Twitter.

Gorbatjovs mere karismatiske natur stod i kontrast til tidligere, mere distancerede sovjetiske ledere, skriver CNN.

/ritzau/