Putin udskifter mangeårig forsvarsminister og giver ham ny rolle

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil foretage flere udskiftninger på centrale poster.

Han skifter således ud på forsvarsministerposten, efter at Sergej Sjojgu har besiddet den i 12 år.

Det oplyser det russiske præsidentkontor søndag, skriver Reuters.

I stedet for Sjojgu vil Putin have vicepremierminister Andrej Belousov til at besidde posten som forsvarsminister.

Til gengæld bliver Sergej Sjojgu leder - også ofte omtalt som sekretær - for det russiske sikkerhedsråd, som Putin er formand for.

Sjojgu erstatter Nikolaj Patrusjev, der får et andet job - hvilket fremgår ikke.

Ud over at stå i spidsen for sikkerhedsrådet skal Sjojgu have ansvar for det militærindustrielle kompleks, oplyser præsidentkontoret.

Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, og siden har de to lande været i krig med hinanden.

I marts vandt Vladimir Putin det russiske præsidentvalg med en overvældende, men ikke overraskende, sejr.

Han vil fortsat have Sergej Lavrov som sin udenrigsminister.

Også generalstabschef Valery Gerasimov bliver på sin post.

Desuden genudnævnte Vladimir Putin fredag Mikhail Misjustin som Ruslands premierminister.

Misjustin har siddet på posten siden 2020.

/ritzau/