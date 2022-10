Putins guvernør i ukrainske Kherson: Flygt!

Den russisk-indsatte guvernør i Ukraines sydlige region Kherson har bedt de lokale borgere om at flygte sammen med deres børn.

Det er et af de stærkeste tegn hidtil på, at den russiske regering er ved at miste grebet om regionen, som det for nylig annekterede og kaldte en del af Rusland.

I en video siger guvernør Vladimir Saldo, at han har bedt om Ruslands hjælp til at evakuere til sikre regioner i Rusland.

- Hver dag er borgerne i Kherson-regionen udsat for raketangreb, siger Saldo.

- Derfor har ledelsen i Kherson-regeringen besluttet, at give familier i Kherson en mulighed for at rejse til andre regioner i Den Russiske Føderation for at kunne få ro og studere.

- Vi foreslår, at alle beboere i Kherson-regionen - hvis de ønsker at beskytte sig mod konsekvenserne af raketangrebene - at tage til andre regioner.

Saldo råder dem til at "rejse sammen med deres børn".

Kherson er en af de fire regioner i Ukraine, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, for få uger siden annekterede efter folkeafstemninger, der i Ukraine og Vesten blev beskrevet som det rene fup. De viste ifølge Putin et stort ønske om at blive en del af Rusland.

Siden starten af oktober har Ukraine flere gange brudt gennem frontlinjen ved Kherson, som Rusland besatte i starten af krigen.

De ukrainske styrker er siden rykket hurtigt frem mod vestbredden af floden Dnipro. Og det meldes, at de har omringet flere tusinde russiske soldater.

/ritzau/Reuters