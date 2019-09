Putins parti erklærer sejr i uroplaget russisk lokalvalg

Lokalvalg var plaget af beskyldninger om fusk og protester i Moskva, hvor bare 20 procent af vælgerne stemte.

Vladimir Putins parti, Forenet Rusland, erklærer sejr i stort set samtlige regioner efter søndagens lokalvalg i Rusland.

Sådan lød det fra partiets generalsekretær, Andrej Turtjak, sent søndag ved en valgfest i Moskva.

- Vi har vundet flertal i 11 ud af 12 lovgivende forsamlinger, lød det sejrssikre budskab fra Turtjak ifølge det statsejede russiske nyhedsbureau, Tass.

Tidligt mandag morgen foreligger der endnu ingen officielle resultater fra den russiske valgkommission.

Selv om lokalvalgene er blevet afholdt i hele landet, er det dog Moskva, der er løbet med opmærksomheden.

Her valgte Forenet Ruslands kandidater at stille op uden for partilisterne. Beslutningen kom efter uger med folkelige protester og voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi i hovedstaden.

Samtidig er en række oppositionsfigurer blevet anholdt over sommeren.

Søndag aften lød de officielle opgørelser, at bare 20 procent af de stemmeberettigede borgere i Moskva havde sat deres kryds.

Og allerede inden resultaterne foreligger, er der beskyldninger om snyd med resultatet rettet mod valgmyndighederne.

Søndag cirkulerede flere videoer på de sociale medier, der viser, hvordan nogle vælgere helt åbent propper adskillige stemmesedler i stemmeboksen.

Valget er af flere medier, herunder britiske The Guardian og tyske Frankfurter Allgemeine Zeitung, blevet beskrevet som en test af præsident Putins popularitet.

Også selv om mange oppositionskandidater er blevet nægtet en plads på valglisterne.

Dette gjaldt blandt andet den russiske oppositionsfigur Aleksej Navalnyj, der er kommet med en opfordring til de vælgere, der ville have stemt på oppositionens kandidater, til at flytte deres stemme til kandidater, der ikke er opstillet for partiet Forenet Rusland.

- I dag kæmper vi for at ødelægge Forenet Ruslands monopol, sagde han efter at have stemt søndag i Moskva.

De fleste kandidater, der ved valget ikke stiller op med støtte fra Forenet Rusland, er kommunister.

/ritzau/