Putins stedfortrædere i Ukraine beder om at blive del af Rusland

Prorussiske ledere i Ukraine har sendt en appel til præsident Vladimir Putin om at indlemme deres regioner i Rusland.

Det gør de efter de seneste dages såkaldte folkeafstemninger i fire regioner, der er besat af Rusland.

Vesten betegner afstemningerne som fup.

- Vi kommer aldrig til at anerkende resultatet af disse svindelafstemninger, siger den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

Ifølge de prorussiske ledere i de fire regioner har fok med overvældende flertal besluttet sig for at blive en del af Rusland.

Tre af regionerne - Luhansk, Zaporizjzja og Kherson - har sendt en appel til Putin om hurtigst muligt at blive indlemmet i Rusland.

- Vores borgere har taget en historisk beslutning og har besluttet at blive en del af den multinationale befolkning i Den Russiske Føderation, siger Vladimir Saldo.

Han er af Rusland blevet indsat som leder i regionen Kherson.

Kun Donetsk, der sammen med Luhansk udgør det industrielle område Donbas i det østlige Ukraine, har endnu ikke formelt bedt om at blive en del af Rusland.

EU har stærkt fordømt de såkaldte folkeafstemninger. De er foregået under russisk besættelse.

EU's kommissionsformand har onsdag bebudet en række nye sanktioner mod Rusland.

Der er spekulationer om, at Putin fredag under en tale i det russiske parlament vil erklære de fire ukrainske regioner for at være en del af Rusland.

I sidste uge truede han på ny indirekte med at bruge atomvåben, hvis russiske områder i Rusland bliver angrebet.

- Jeg bluffer ikke, sagde han.

/ritzau/AFP