Putins talsmand: Et angreb på Donbas vil være et angreb på Rusland

Rusland vil anse ethvert angreb på Donbas - hvis regionen stemmer for at blive en del af Rusland - for at være et angreb på selve Rusland.

Det siger præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge nyhedsbureauet Tass.

Der bliver fredag og de næste fire dage holdt folkeafstemninger i de områder af Ukraine, som Rusland har besat, om at gør områderne til en del af Rusland.

Donbas omfatter områderne Luhansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

- Det er selvklart, siger Peskov, da han ifølge Tass bliver spurgt, om Ukraines fortsatte angreb vil blive opfattet som et angreb på Rusland. Hvis vel at mærke folk i områderne med afstemninger stemmer ja til at blive en del af Rusland, føjer han til.

USA og EU kalder det en ulovlig afstemning arrangeret af en besættelsesmagt. Sammen med FN mener de, at Rusland i alvorlig grad forbryder sig mod folkeretten.

Schweiz' regering oplyser fredag, at det har kaldt den russiske ambassadør i udenrigsministeriet. Her har man fordømt den "den svindelagtige afstemning" og sagt, at man måske vil slutte sig nye EU-sanktioner mod Rusland, skriver Reuters.

/ritzau/