Qatar stopper naturgas-sejlads gennem Det Røde Hav

QatarEnergy, som er en af verdens største eksportører af flydende naturgas, har stoppet sejlads via Det Røde Hav. Produktionen af flydende naturgas fortsætter dog.

Det siger en kilde med kendskab til sagen mandag ifølge Reuters.

Mindst fire tankskibe med flydende naturgas blev hen over weekenden tilbageholdt af QatarEnergy, efter at amerikanske og britiske styrker udførte angreb på Houthi-kontrollerede dele af Yemen.

Angrebene var svar på Houthi-bevægelsens angreb på skibe i Det Røde Hav.

De tre skibe Al Ghariya, Al Huwaila og Al Nuaman havde tanket flydende naturgas i Qatar og skulle have passeret Suezkanalen, men stoppede ved Omans kyst 14. januar.

Al Rekayyat, som var på vej tilbage mod Qatar, stoppede undervejs på dets rute 13. januar i Det Røde Hav.

- Det er en pause, hvor vi vil forsøge at få råd om, hvorvidt det er sikkert at sejle gennem Det Røde Hav. Hvis det fortsat er usikkert, vil vi sejle via Kap Det Gode Håb, siger en kilde med kendskab til sagen.

Ruten rundt om Kap Det Gode Håb i Sydafrika er betydeligt længere.

Qatar-skibe transporterede end 75 millioner ton brændstof i 2023 ifølge data fra LSEG, som er en britisk børs- og finansinformationsvirksomhed.

Ud af dem gik 14 millioner ton til købere i Europa og 56,4 millioner ton til købere i Asien.

Alt imens adskillige skibe med flydende naturgas har skiftet kurs siden sidste måned, er andre fortsat med at sejle forbi Yemen gennem Det Røde Hav og Suezkanalen.

/ritzau/Reuters