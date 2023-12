Qatar: Vinduet for ny våbenhvile i Gaza snævres ind

Qatar fortsætter med at mægle med henblik på at sikre en ny våbenhvile i Gaza, men "vinduet snævres ind".

Det siger Qatars premierminister søndag ifølge AFP ved konferencen Doha Forum.

- Vores bestræbelser som staten Qatar fortsætter sammen med vores partnere. Vi kommer ikke til at give op, siger premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani.

Qatar spillede en vigtig rolle som mægler i de forhandlinger, der førte til syv dages våbenhvile og udveksling af palæstinensiske fanger og israelske gidsler.

Samtidig fik nødhjælp mulighed for at komme ind. Våbenhvilen sluttede i begyndelsen af december.

- Vi kommer til at fortsætte, siger premierministeren.

- Vi bestræber os på at få gidslerne frigivet, men vi bestræber os også på at få stoppet krigen.

Han tilføjer dog, at "vi ikke ser den samme vilje fra begge parter", og at "fortsættelsen af bombardementet indsnævrer vinduet".

Israel erklærede krig mod Hamas, efter at den militante bevægelse 7. oktober i et overraskelsesangreb dræbte omkring 1200 mennesker og tog cirka 240 gidsler ifølge israelske tal.

Den efterfølgende israelske offensiv har dræbt mindst 17.700 mennesker ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium.

Den lille ørkenstat Qatar har fået en afgørende rolle som mægler i den blodige konflikt.

Landet lægger blandt andet jord til et politisk Hamas-kontor. Samtidig har det bag kulisserne forbindelser til Israel og er hjemsted for den største amerikanske militærbase i regionen.

En række lande har forsøgt at lægge pres på Israel for at stoppe offensiven i Gaza.

Men fredag lykkedes det ikke FN's Sikkerhedsråd at vedtage en resolution, der kræver en omgående humanitær våbenhvile i Gaza. Det skyldtes et veto fra det permanente medlem af Rådet USA.

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde tidligere ved Doha Forum, at Sikkerhedsrådet er "lammet af geostrategisk splittelse".

Generalsekretæren har erkendt, at Rådets "myndighed og troværdighed blev alvorligt undermineret" af den langsomme respons på konflikten.

- Jeg gentog min opfordring om at få erklæret en humanitær våbenhvile, sagde han til konferencen.

- Desværre lykkedes det ikke for Sikkerhedsrådet.

- Jeg kan love, at jeg ikke giver op, sagde Guterres.

