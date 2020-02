Qatars emir tilbyder 10.000 jordanere arbejde

Udspil fra emir er tegn på tilnærmelse mellem kongeriget Jordan og Qatar efter krise.

Qatar tilbyder job til 10.000 jordanere. Det skriver Qatars statslige nyhedsbureau.

Tilbuddet fra Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, er blevet fremsat i forbindelse med hans besøg i Jordan søndag.

Det anses for at være et tegn på en tilnærmelse mellem de to lande.

- Vi har oprettet 10.000 job i Qatar for vore jordanske brødre ud over 10.000 job, som blev nævnt i august 2018, hedder det i en erklæring fra emiren ifølge et tweet, som er udsendt af det statslige nyhedsbureau, QNA.

Jordan mangler naturressourcer og er afhængig af udenlandsk hjælp. Landets arbejdsløshedsprocent er på 18,5, og 15 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, viser officielle tal.

Jordan reducerede sin diplomatiske tilstedeværelse i Doha i Qatar i juni 2017.

Det skete, efter at Saudi-Arabien og dets allierede Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten havde brudt de diplomatiske forbindelser med Qatar og beskyldt landet for at støtte terrorisme og være tæt knyttet til Iran.

Qatars emir har også lovet Jordan 207 millioner kroner i støtte til en pensionsfond for militæret.

Under sit besøg drøftede emiren og kong Abdullah II "regionale kriser" og støtte til palæstinensernes kamp for rettigheder, især med hensyn til en suveræn stat. Over halvdelen af Jordans indbyggere er oprindelig palæstinensere.

Jordan er en tæt allieret til USA og har som Egypten underskrevet en fredsaftale med Israel.

Sidste efterår blev Qatar, der er kommende værtsland for verdensmesterskabet i fodbold, igen kritiseret for at udnytte migrantarbejdere.

Det skete i en rapport, "All work, no pay", fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

I rapporten hed det, at Qatar ikke lever op til alle sine løfter om at forbedre forholdene for de migranter, der arbejder med forberedelser til det kommende verdensmesterskab i fodbold, der skal afholdes i 2022.

Ifølge rapporten har Amnesty undersøgt flere hundrede migrantarbejdere, der ikke fik løn i tre måneder fra tre forskellige rengørings- og byggefirmaer.

/ritzau/AFP