QUIZ: Hvor meget ved du om månelandingen i 1969?

Lørdag er det 50 år siden, at USA formåede at sende den første mand til Månen. Test din viden om missionen.

Lørdag er det 50 år siden, at den amerikanske astronaut Neil Armstrong blev det første menneske, der satte sine ben på Månen.

Her kan du teste din viden om den berømte Apollo 11-mission, som 20. juli 1969 nåede til Månen.

1. Neil Armstrong var det første menneske, der satte fod på Månen. Men lige i hælene på ham kom en anden astronaut, som var med på missionen. Hvad hed han?

a) Alan Shepard.

b) Buzz Aldrin.

c) Michael Collins.

2. Hvilken amerikansk præsident talte i telefon med astronauterne, mens de befandt sig på Månen?

a) Præsident Reagan.

b) Præsident Kennedy.

c) Præsident Nixon.

3. Den amerikanske rumfartsorganisation hedder Nasa. Hvad står forkortelsen for?

a) New Astronauts on Space Adventure.

b) National Alien Spotting Association.

c) National Aeronautics and Space Administration.

4. Hvor lang er afstanden gennemsnitligt mellem Jorden og Månen?

a) 38.440 kilometer.

b) 384.405 kilometer.

c) 3.844.050 kilometer.

5. Hvor lang tid tog Apollo 11-missionen?

a) 6 dage.

b) 8 dage.

c) 10 dage.

6. Hvad hed den raket, der sendte astronauterne ud i rummet?

a) Jupiter V.

b) Venus V.

c) Saturn V.

7. Hvad hed det rumfartøj, der landede på Månen?

a) Eagle.

b) Falcon.

c) Columbia.

8. Apollo 11-missionen var den første mission, hvor det lykkedes for et menneske at gå på Månen. Hvor mange Apollo-missioner var der i alt?

a) 14.

b) 17.

c) 20.

9. Under hvilken Apollo-mission spillede astronauten Alan Shepard golf på Månen?

a) Apollo 12.

b) Apollo 13.

c) Apollo 14.

10. Hvilket land har senest formået at lande et fartøj på Månen?

a) Kina.

b) USA.

c) Indien.

Løsning: 1:a, 2:c, 3:c, 4:b, 5:b, 6:c, 7:a, 8:b, 9:c, 10:a.

Kilder: BBC, ABC, National Geographic, Nasa.

/ritzau/