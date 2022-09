R. Kelly er fundet skyldig i endnu en sag om børnemisbrug

Det skriver CBS Chicago ifølge Reuters.

Retssagen fandt sted i Chicago. Her fandt en jury ham også skyldig i at være i besiddelse af børneporno samt seksuel udnyttelse af et barn.

I den seneste retssag er Kelly, hvis borgerlige navn er Robert Sylvester Kelly, fundet skyldig i seks ud af 13 forhold.

Retssagen varede seks uger, og her fortalte flere kvinder, at R. Kelly havde misbrugt dem seksuelt, mens de var mindreårige.

En video af R. Kelly, der forgriber sig på sin steddatter, blev også vist for juryen. Steddatteren forklarede i retten, at misbruget begyndte i 1990'erne, mens hun var teenager.

R. Kelly blev sidste år dømt for menneskehandel og seksuelt misbrug af børn ved en føderal domstol i New York. Det kostede ham en straf på 30 års fængsel.

I flere årtier stod Kelly ifølge anklagemyndigheden i den sag i spidsen for et netværk af personer, der gennemførte menneskehandel med et seksuelt motiv. Det handlede om transport af personer over statsgrænser med prostitution for øje.

Vidner har beskrevet, hvordan de håbede, at R. Kelly kunne være med til at kickstarte deres karriere. Men de fandt hurtigt ud af, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde, og straffede dem, hvis de ikke gjorde.

Den 55-årige musiker vandt for 20 år siden en Grammy for hittet "I Believe I Can Fly".

R. Kelly har udsigt til flere retssager på delstatsniveau, herunder Illinois and Minnesota.

/ritzau/