Råd anbefaler at registrere Cosby som voldelig sexforbryder

Hvis Bill Cosby kommer på en sexforbryderliste, skal politiet advare naboer om ham, når han bliver løsladt.

Den vanærede amerikanske komiker Bill Cosby skal på en liste over voldelige seksualforbrydere.

Sådan lyder anbefalingen fra The Sexual Offenders Assessment Board i Pennsylvania. Rådet vurderer personer dømt for seksuelle overgreb for at hjælpe retten med at afgøre, hvor farlig personen er.

Den 81-årige Cosby blev i slutningen af april dømt skyldig i tre tilfælde af seksuelt overgreb. Han risikerer op til ti års fængsel, når strafudmålingen finder sted den 24. september.

Bliver han klassificeret som en voldelig seksualforbryder, betyder det blandt andet, at politiet skal udsende advarselsflyers om ham i hele hans kvarter, når han bliver løsladt.

Det er nu op til en dommer at afgøre, om man vil følge anbefalingen fra rådet.

Den 26. april blev Bill Cosby af et nævningeting dømt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde, han havde bedøvet, tilbage i 2004.

Cosby nægter sig skyldig, og hans advokater har sagt, at han vil anke dommen.

/ritzau/AP