Sikkerhedsrådgiver: USA vil overføre F-16-fly til Tyrkiet

USA's præsident, Joe Biden, vil i samarbejde med Kongressen gå videre med planer om at overføre F-16-jagerfly til Tyrkiet.

Det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sullivan siger ifølge Reuters, at Biden har "gjort det klart, at han støtter salget".

- Han har i sinde at gå videre med den overførsel, siger Sullivan.

Sikkerhedsrådgiveren giver dog ingen nærmere tidshorisont.

Meldingen kommer, dagen efter at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Vilnius sagde, at Tyrkiet har sagt ja til at ratificere Sveriges optagelse i Nato.

Nogle Nato-lande mener, at Tyrkiet har brugt det svenske håb om medlemskab til at presse den amerikanske regering i forbindelse med købet af F-16-fly.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, hævdede dog mandag, at en tyrkisk ratificering af Nato-ansøgningen ikke hænger sammen med våbenkøbet fra USA.

Tyrkiet har igennem længere tid forsøgt at modernisere sine kampfly. Landet har blandt andet ønsket at købe 40 amerikanske F-16-jagerfly.

Biden gjorde det ifølge nyhedsbureauet dpa søndag klart, at han så våbensalget som en måde at gøre noget ved den tyrkiske blokade af Sveriges optagelse i den vestlige sikkerhedsalliance.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Med meldingen fra Stoltenberg mandag lader Sverige dog til at have taget et stort skridt tættere på et medlemskab.

Det vides dog ikke, hvornår Tyrkiets parlament rent faktisk vil stemme og dermed gennemføre ratificeringen.

/ritzau/