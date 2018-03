”Niqab’ernes Zorro”: Jeg er en muslimsk udgave af Voltaire

Den algeriske forretningsmand Rachid Nekkaz, der lover at betale bøderne for kvinder, der dømmes efter et kommende burkaforbud i Danmark, ser sig selv som en frihedskæmper

Manden, som har annonceret et pressemøde foran Christiansborg i dag klokken 15 for at udfordre en kommende dansk burkalov, har en udpræget flair for at tiltrække sig medieopmæsomhed med sin kamp mod de europæiske burkaforbud.

Den 5. februar havde Rachid Nekkaz eller ”Niqab’ernes Zorro”, som de franske medier har døbt ham, trommet pressen sammen foran den østrigske regeringsbygning i Wien, hvor han forsøgte at overrække den østrigske kansler, Sebastian Kurz, betalingen for de 10 første bøder efter indførelsen af en lov i oktober sidste år. Og i dag vil hans enmandshær så trække op foran det danske Folketing med det budskab, at han også vil betale kommende bøder i Danmark.