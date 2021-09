Racismeundervisning bliver en del af pensum på Oslos skoler

Byrådet i Oslo har besluttet, at racisme og diskrimination fremover skal være en del af pensum på skolerne i Norges hovedstad.

Beslutningen er blevet vedtaget i byrådet og kommer efter et forslag, der blev fremsat på Ungdommens Bystyremøte (UMB) om at få inddraget racisme og diskrimination i det moderne samfund i pensum.

Det skriver Avisa Oslo.

Ungdommens bystyremøte er et årligt arrangement, hvor unge fra forskellige ungdomsråd, elevråd og andre organisationer samles på Oslos rådhus for at diskutere sager, som er vigtige for ungdommen i Oslo.

Fem af sagerne bliver til sidst sendt af sted til byrådet for at blive behandlet af politikerne.

Kultur- og uddannelsesudvalget i Oslo Kommune anbefaler, at der udarbejdes et oplæg til en frivillig skoledag, som skolerne kan tage i brug, hvor der vil være fokus på at lære om racisme og højreekstremisme i et norsk perspektiv.

- Dette oplæg skal blandt andet fokusere på hverdagsracisme, systematisk racisme og højreekstremisme igennem norsk historie, står der i anbefalingen.

Der bliver også lagt op til, at skolerne skal kunne benytte sig af eksterne foredragsholdere og organisationer for at kunne komme rundt om emnet.

Arrangørerne af Ungdommens Bystyremøte siger i en udtalelse, at viden om racisme og racistiske strukturer er en vigtig del af kampen mod racisme.

I udtalelsen lyder det også, at viden om racisme er vigtig for at kunne bekæmpe racisme. Både på det personlig plan og i samfundet.

