Radarfejl førte til nedskydning af ukrainsk passagerfly i Iran

I januar nedskød iranske missiler ved fejl ukrainsk passagerfly. Årsagen var ifølge Iran fejljusteret radar.

En forkert justering af et radarsystem var den væsentligste "menneskelige fejl", der i januar førte til, at et ukrainsk passagerfly blev skudt ned i Iran.

Det oplyser iranske myndigheder i en rapport, der er offentliggjort sent lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

I rapporten fremgår det, at der opstod et problem som følge af en menneskelig fejl i forbindelse med justeringen af radaren. Det førte til en fejl på 107 grader i systemet, lyder det i rapporten.

Tidligere har det været fremme, at det var to iranske missiler, som ved en fejl kom til at skyde det ukrainske fly ned. Alle 176 personer om bord på flyet døde.

De fleste passagerer var iranere eller personer med dobbelt statsborgerskab.

Flyet var fra luftfartsselskabet Ukraine International Airlines. Det skulle være fløjet fra Teheran til Kijev i Ukraine, men nåede altså aldrig så langt.

/ritzau/