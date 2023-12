Radioaktivitet er målt i næse på Fukushima-ansat

Radioaktivitet er blevet målt i næsen på en ansat ved det japanske atomkraftværk Fukushima.

Det oplyser myndighederne i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Radioaktivt materiale kan have rørt mandens ansigt, i forbindelse med at han mandag tog en maske af, da han blev færdig med sit arbejde.

Manden har ikke oplevet nogen sundhedsskadelige virkninger. En kropsscanning viste ingen forurening i kroppen. De endelige resultater vil være tilgængelige i næste måned.

Det er den anden hændelse af sin slags på tre måneder, efter at fire ansatte blev tilsprøjtet med radioaktivt vand i oktober. To er dem er indlagt på hospitalet ud fra et forsigtighedsprincip.

Et jordskælv i 2011 skabte en tsunami, der ødelagde det japanske kraftværk.

Siden har oprydningsarbejdet stået på. Det betyder blandt andet, at enorme mængder spildevand skal udledes i havet omkring Japan.

Første udledning fandt sted 24. august. Her udledte Japan en del af de i alt 1,34 millioner ton spildevand, der har ophobet sig siden ødelæggelserne i 2011.

Det svarer til indholdet i 540 olympiske swimmingpools.

Over et årti efter katastrofen fortsætter oprydningen, fordi Japan er løbet tør for plads til det vand, som køler reaktorerne ned.

Ifølge de fleste eksperter er vandet filtreret i en sådan grad, at det er helt sikkert. Japan og Det Internationale Atomagentur (IAEA) finder ligeledes udledningen sikker.

Alligevel har det skabt ballade i Kina, der er stor modstander af udledningen.

Eksempelvis har Kina indført forbud mod salg japansk fisk.

