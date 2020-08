* Rafik Hariri blev født i det nordlige Libanon i en fattig sunnimuslimsk familie.

* Han flyttede til Saudi-Arabien og fik arbejde inden for byggeriet. Senere oprettede han sit eget firma og blev multimilliardær og en af verdens 100 rigeste.

* I 1992 blev han for første gang premierminister i Libanon, der to år forinden havde afsluttet en lang borgerkrig.

* Hans første periode varede til 1998, og han kom tilbage til magten igen fra 2000 til 2004.

* Han fik blandt andet æren for at genopbygge Beirut efter borgerkrigen, men fik også kritik for at øge den offentlige gæld.

* 14. februar 2015 døde han ved et attentat under en køretur ud for Beiruts havn.

Kilde: Reuters, BBC.

/ritzau/