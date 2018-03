Raketangreb dræber mange i statskontrolleret syrisk forstad

Nær Ghouta, som har været udsat for utallige angreb, er et stort antal dræbt i et angreb tirsdag.

Mindst 29 personer er dræbt i et raketangreb tirsdag mod et travlt marked i en østlig forstad til Syriens hovedstad, Damaskus, rapporterer stats-tv.

Adskillige meldes såret.

Raketten har ramt markedet Kashkoul, der ligger tæt på det oprørskontrollerede Ghouta.

Indbyggerne i det belejrede Ghouta har været udsat for voldsomme bombardementer den seneste måned. Flere end 1000 er omkommet.

