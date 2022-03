Raketangreb i Kyiv rammer varmeforsyningen i bidende kold by

En raket er onsdag aften slået ned nær hovedbanegården i Ukraines hovedstad, Kyiv, med en meget kraftig eksplosion til følge.

Det er sket, mens flere tusinde ifølge jernbaneselskabet er ved at blive evakueret fra stationen med tog.

Ifølge jernbaneselskabet er der ikke umiddelbart oplysninger om døde eller sårede. Og selve hovedbanegården har kun fået mindre skader. Togene kører fortsat.

Et øjenvidne siger til Reuters, at vedkommende hørte et voldsomt brag, der fik jorden til at ryste.

En rådgiver for Ukraines indenrigsminister bekræfter, at der er tale om et raketangreb, og at det kan have afbrudt forsyningen af fjernvarme til dele af den ukrainske hovedstad.

Der er lige nu bidende koldt i Kyiv.

Der er ikke nærmere oplysninger om, hvad raketten var rettet imod.

En meget stor russisk styrke befinder sig lige ned nord for Kyiv, og byen er gentagne gange blevet beskudt med raketter og artilleri.

/ritzau/Reuters