Rapper skal ti år i fængsel for at skyde Megan Thee Stallion

Den canadiske rapper Tory Lanez er tirsdag blevet idømt ti års fængsel. Strafudmålingen falder, mere end syv måneder efter at han blev kendt skyldig i at skyde musikerkollegaen Megan Thee Stallion under et skænderi i 2020.

Det skriver lokale amerikanske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dommer David Herriford tildelte rapperen, hvis borgerlige navn er Daystar Peterson, straffen ved en domstol i den vestamerikanske storby Los Angeles.

Tory Lanez var anklaget for at skyde den 28-årige Grammy-vinder efter et poolparty i Hollywood Hills i juli 2020.

Skyderiet skete i kølvandet på et skænderi, hvor de to angreb hinandens musikkarriere, har Megan Thee Stallion tidligere udtalt i forbindelse med en vidneforklaring, der fandt sted under den to uger lange sag.

Megan Thee Stallion blev efter episoden opereret og var herefter indlagt i fire dage. Fysioterapi har nu fået hende på benene igen, har hun udtalt i et interview med musikmagasinet Rolling Stones.

- Jeg var meget bange for, at jeg ikke kunne være Megan Thee Stallion mere, har hun udtalt i interviewet.

/ritzau/