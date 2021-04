Rapperen DMX er i alvorlig tilstand efter hjertetilfælde

Flere medier melder, at DMX har taget en overdosis. Advokat kan blot bekræfte, at han er indlagt.

Den amerikanske rapper DMX er i alvorlig tilstand og tilkoblet en hjerte-lungemaskine efter et hjertetilfælde.

Det oplyser advokat for DMX Murray Richman lørdag lokal tid.

- Han blev indlagt klokken 23 i aftes på et hospital i White Plains, siger Richman med henvisning til den forstad i New York City, hvor DMX voksede op.

- Så vidt jeg ved, er han stadig tilkoblet en hjerte-lungemaskine, siger advokaten og tilføjer, at han er "meget bekymret".

Richman kan ikke bekræfte meldinger hos underholdningsmediet TMZ om, at den 50-årige rapper, som er kendt at have kæmpet med et stofmisbrug i årevis, er på hospitalet efter en overdosis.

DMX, som har det borgerlige navn Earl Simmons, blev især kendt i løbet af de sene 90'ere og tidlige 00'ere med hits som "X Gon' Give It To Ya" og "Party Up (Up In Here)".

Han har udgivet otte cd'er - den seneste i 2015 - og er en hiphopstjerne, som er kendt for at være åben om sine indre dæmoner, hvilket har skaffet ham både kommerciel og kritisk anerkendelse.

