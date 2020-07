Rapport advarer om stadig flere virussygdomme fra dyr

Covid-19 er bare det seneste eksempel på en sygdom, der stammer fra dyr. Tendensen vokser ifølge FN-rapport.

Det nye coronavirus, der har krævet over 500.000 menneskeliv globalt, menes at være videregivet til mennesket fra et dyr, og den slags sygdomme skyldes et stadig mere ødelagt miljø.

Det hedder det i en rapport fra FN's Miljøprogram (Unep) og International Livestock Research Institute (Ilri).

- Verden over var mange overrasket over Covid-19 (navnet på den nye virussygdom), men vi, som arbejder med dyresygdomme, var ikke overrasket. Det her er en pandemi, som i høj grad var forudsigelig, siger Delia Randolph fra Ilri.

Ebola og Mers er blandt andre såkaldt zoonotiske sygdomme, som skyldes, at virus er givet videre til et menneske fra et dyr. Ifølge Unep opstod Covid-19 med stor sandsynlighed i flagermus.

I rapporten fremhæves syv tendenser, der kan frembringe nye sygdomme. Deriblandt en øget efterspørgsel på dyreprotein, en mere intensiv udnyttelse af landbrugsjord, en øget udnyttelse af vilde dyr samt klimaforandringer.

- Videnskaben ved, at hvis vi fortsætter med at udnytte vilde dyr og ødelægge økosystemerne, kan vi regne med en vedvarende strøm af lignende sygdomme, som hopper fra dyr til mennesker, de kommende år, siger Inger Andersen, der er direktør for Unep.

Nye udbrud vil finde sted, hvis myndigheder verden over ikke gør en indsats for at forhindre andre sygdomme i at krydse fra dyr til mennesker.

Hvert år dør omkring to millioner mennesker, de fleste i fattige lande, af zoonotiske sygdomme, som bliver ignoreret, viser rapporten.

Ifølge Delia Randolph fra Ilri kommer 75 procent af nye sygdomme fra dyreverdenen. Tendensen begyndte i 1930'erne.

/ritzau/NTB