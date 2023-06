Rapport: Chef for lejehær anklager Rusland for dødelige angreb

Stridighederne mellem den private hær Wagner-gruppen og Ruslands militær har nået et hidtil uset niveau.

Det skriver Storbritanniens forsvarsministerium i sin daglige opdatering om krigen i Ukraine. En opsummering er offentliggjort på Twitter.

- De seneste 48 timer er der sket en markant intensivering i kampene i adskillige af frontens sektorer - herunder i de områder, hvor der i adskillige måneder har været relativt stille.

- Sideløbende har striden mellem Wagner-gruppen og det russiske militær nået et hidtil uset niveau.

- For første gang har Wagner-ejeren, Jevgenij Prigozjin, anklaget hæren for bevidst at rette dødbringende angreb mod Wagner-enheder, skriver forsvarsministeriet.

Prigozjin er chef for og grundlægger af Wagner-gruppen. Wagner-gruppen består af lejesoldater og kæmper på Ruslands side af krigen i Ukraine.

Alligevel har der længe være åbenlyse uoverensstemmelser mellem Wagner-gruppen og styret i Rusland.

Prigozjin har blandt andet kritiseret Rusland for ikke at levere nok våben og ammunition til lejesoldaterne i Wagner-gruppen.

