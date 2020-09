Rapport: De fleste raceprotester i USA har været fredelige

Mere end 93 procent af BLM-demonstrationer i USA er foregået uden alvorlige skader, viser ny rapport.

Langt størstedelen af Black Lives Matter-demonstrationer i USA de seneste måneder har været fredelige.

Det viser en ny rapport fra den private organisation Armed Conflict Location and Event Data (Acled), der kortlægger politisk vold i USA og andre dele af verden. Det skriver The Guardian lørdag.

Ifølge organisationen er mere end 93 procent af de seneste måneders Black Lives Matter-demonstrationer foregået uden alvorlige skader på mennesker eller ejendom.

Rapporten viser også, at den amerikanske regering er "gået hårdt til værks" under demonstrationerne, og at myndighederne "for det meste" har brugt magt, når de har været til stede.

Resultaterne af rapporten står ifølge The Guardian i kontrast til udmeldinger fra præsident Donald Trumps administration og amerikanske højrefløjsmedier om, at USA er ved at blive overrendt af "voldelige venstreorienterede demonstranter" og "anarkister".

- Der har været nogle voldelige demonstrationer, og de får for det meste en masse medieomtale.

- Men hvis du kigger på alle demonstrationerne, så er det i overvældende grad forløbet fredeligt, siger Roudabeh Kishi, der leder Acleds forsknings- og innovationsafdeling, til The Guardian.

