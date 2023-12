Rapport: Det bliver svært at nå EU-klimamål for 2030

Det bliver en udfordring at nå EU's klimapolitiske mål for 2030.

Sådan lyder det fra European Environment Agency (EEA) i en pressemeddelelse.

I sin nye rapport viser det sig, at EU muligvis ikke når flere af sine mål i European Green Deal.

- Vores analyse viser, at medlemslandene øjeblikkeligt skal styrke deres indsats for at møde Europas miljø- og klimaambitioner ved år 2030.

- Det indebærer fuld implementering af nuværende love, øget investering i fremtidssikrede teknologier og at gøre bæredygtighed et centralt element i alle politikker, siger EEA's administrerende direktør, Leena Ylä-Mononen.

På den positive front udleder rapporten, at en nedsætning af drivhusgasudledninger med 55 procent i 2030 sammenlignet med 1990 er sandsynligt men usikkert.

Der hvor Europa muligvis kommer til at fejle er, når det gælder energiforbrug. Her anses det som "meget sandsynligt", at målene bliver overskredet.

Derudover ventes man ikke at leve op til målene for vedvarende energi og målet om en fordobling af brugen af genbrugte materialer.

Erhvervsorganisationen Dansk industri mener, at EU-landene skal træde i karakter og gennemføre det, der er lovet.

- Virksomhedernes grønne omstilling og investeringer i nye løsninger er helt afhængige af, at kursen holdes.

- Det er ikke en overraskelse, at det er sværere at gennemføre politiske beslutninger i praksis, end at tage dem under stor opmærksomhed.

- Vi skal være hurtigere og bedre til implementering, og målingen viser jo, at det godt kan lade sig gøre. Der er områder, hvor det kører, som det skal, siger Anne Højer Simonsen, som er klimapolitisk chef i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

/ritzau/