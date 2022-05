Rapport: EU-landes forsvar har huller der bør lukkes

EU har underinvesteret i forsvar og der er alt for mange forskellige systemer i brug, viser rapport.

Der er huller konkret i EU-landenes forsvar, som bør lukkes med nye investeringer. Samtidig bør den europæiske forsvarsindustri styrkes.

Det er nogle af hovedpunkterne i en ny rapport, som EU-Kommission og EU's udenrigschef, Josep Borrell, onsdag fremlagde i Bruxelles.

- Det er et signal til at vågne op. Vi bliver nødt til at handle nu, siger Josep Borrell under fremlæggelsen af rapporten.

Han peger på, at hylderne på kort sigt skal fyldes op, efter at EU-landene har sendt meget militært udstyr til Ukraine. Det betyder, at mange EU-lande nu mangler eksempelvis anti-tank udstyr, ammunition, og pansrede mandskabsvogne, som er sendt til Ukraine.

- Det kan let indkøbes på kort sigt. Men det kan gøres langt bedre sammen. Derfor foreslår vi en fælles task force til at stå for indkøbene, siger Josep Borrell.

Han peger samtidig på, at EU-landene er meget dårlige til at koordinere deres indkøb. Mens USA's enorme forsvar alene hviler på én type kampvogn, så har EU-landene formået at købe 12 forskellige kampvogne.

Det gør det sværere at købe fælles ind. Og det gør det sværere at hjælpe hinanden med eksempelvis reservedele i en krig.

Men også på mellemlang sigt er der huller, som ifølge Josep Borrell bør lukkes. EU-landene mangler blandt andet morterer, droner, kampvogne, kystforsvar, mulighed for at yde bedre modstand mod cyberangreb.

- Vi kender godt til problemet. Det Europæiske Forsvarsagentur har i de seneste år arbejdet med at fortælle, hvad der mangler, og hvordan vi lukker hullerne. Men ikke mange har lyttet til os.

- Vi håber, at medlemslandene nu vil være mere opmærksomme på vores advarsler, siger Josep Borrell.

Han peger på, at EU fortsat underinvesterer i forsvar i forhold til allierede lande. Eksempelvis har EU-landene øget investeringer i forsvar med 20 procent, mens USA ifølge Borrell har øget sine investeringer med 66 procent.

På lang sigt lægger rapporten op til, at forsvarsindustrien i EU skal styrkes. Det skal øge muligheden for at blive uafhængig på afgørende områder.

/ritzau/