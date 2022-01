Rapport: Fester i Downing Street var dårlig dømmekraft

Sammenkomster i Downing Street 10 under coronanedlukning skulle ikke have fundet sted, konkluderer rapport.

Det var udtryk for dårligt lederskab og dømmekraft, at der blev holdt fester og andre sammenkomster i eller ved den britiske premierminister Boris Johnsons embedsbolig, Downing Street 10.

Det skete, mens resten af Storbritannien var lukket ned.

Det er en af konklusionerne i embedskvinden Sue Grays rapport om de omstridte sammenkomster.

Disse møder og fester skulle ikke have haft lov at finde sted eller at udvikle sig, som de gjorde, lyder det videre.

- I hvert fald nogle af de pågældende sammenkomster er udtryk for et alvorligt svigt i forhold til at overholde ikke blot de høje standarder, der forventes af dem, der arbejder centralt i regeringen, men også de standarder, der var forventet af hele den britiske befolkning på det tidspunkt, skriver Sue Gray.

/ritzau/Reuters