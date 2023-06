Rapport: Global ligestilling opnås først om 131 år

Med det nuværende tempo kommer der til at gå 131 år, før kvinder opnår ligestilling med mænd i en global kontekst.

Sådan lyder det i en rapport fra Verdens Økonomiske Forum (WEF), der blev udgivet onsdag.

I rapporten, "Global Gender Gap Report 2023", kan man læse, at kønsforskellen kun har indsnævret sig med 0,3 procent i det seneste år.

De langsomme fremskridt kalder på handling, siger Saadia Zahidi, der er direktør i WEF.

- De seneste år har været præget af store tilbageslag, når det kommer til global ligestilling, skriver hun i rapporten.

- Tidligere fremskridt er blevet afbrudt af Covid-19-pandemiens indvirkning på kvinder og pigers uddannelse og arbejde efterfulgt af økonomiske og geopolitiske kriser.

Rapporten måler ligestillingen i 146 lande på tværs af fire områder: økonomisk deltagelse, muligheder, uddannelse og politisk bemyndigelse.

Siden rapportens lancering i 2006 er kønsforskellen blevet mindsket med 4,1 procent.

Island indtager 1.-pladsen på WEF's rangering, mens Danmark er rykket ni pladser frem til en 23.-plads sammenlignet med den foregående opgørelse.

Imidlertid anslår WEF, at der kommer til at gå 169 år, før der opnås økonomisk lighed og 162 år, før der opnås politisk lighed.

Kun ni lande er inden for 80 procents lighed af kønnene. Det drejer sig foruden Island om Norge, Finland, New Zealand, Sverige, Tyskland, Nicaragua, Namibia og Litauen.

- At sætte farten op på vej mod kønslighed kommer ikke blot til at forbedre forholdene for kvinder og piger - det vil være til gavn for økonomier og samfund over et bredere perspektiv, skriver Saadia Zahidi.

Afghanistan indtager 146.-pladsen på listen efterfulgt af Chad, Algeriet, Iran og Pakistan.

