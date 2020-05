Rapport: Global opvarmning gør sneen grøn på Antarktis

Et nyt studie på Antarktis finder store området med alger, der tager til, i takt med at temperaturen stiger.

Varmere temperaturer på det normalt iskolde kontinent Antarktis giver "grøn sne".

En ny rapport fra Universitetet i Cambridge, England, viser, at den globale opvarmning har fået grønne alger til at sprede sig ud over kontinentet i så stor en grad, at det kan ses fra rummet.

Algernes eksistens på Antarktis har længe været kendt, men omfanget af dem er først blevet dokumenteret nu.

Ved hjælp af satellitbilleder fra satellitten "Sentinel 2" fra den europæiske rumfartsadministrations (ESA) og observationer på land over to år har forskerne lavet et kort over algernes udbredelse.

- Nu har vi et udgangspunkt for, hvor algerne blomstrer, og vi kan se, om blomstringen vil tage til i fremtiden, som vores beregninger viser, siger Matt Davey, der er en af forskerne bag rapporten.

Mos og lav er de dominerende fotosyntetiske organismer på Antarktis, men den nye forskning fandt 1679 separate blomstringer af alger, hvilket er en afgørende del af kontinentets kunnen i at optage CO2 i atmosfæren.

Det er dog langt fra nok til at gøre en forskel på den store mængde af CO2, der bliver udledt i atmosfæren, siger Matt Davey.

/ritzau/Reuters