Rapport: Iran skruer op for atomprogram på underjordisk anlæg

Mens atomaftale hænger i en tynd tråd, fortsætter Iran med at øge muligheder for at berige uran.

Iran fortsætter hastigt med at udvide sit atomprogram ved at øge sine muligheder for at berige uran - og landet har planer om at gå længere endnu.

Det viser en hemmeligstemplet rapport fra Det Internationale Atomenergiagentur, som nyhedsbureauet Reuters set.

Rapporten kommer, på et tidspunkt hvor indirekte forhandlinger mellem USA og Iran om at genoplive atomaftalen fra 2015 lader til at stå i stampe.

Den viser, at det iranske styre fortsætter med at tage flere og flere avancerede centrifuger i brug.

Centrifugerne bruges til at berige uran. De mere avancerede af slagsen er forbudt under aftalen.

Beriget uran er en type uran, der kan bruges til at lave atomvåben, hvis det er af høj nok kvalitet.

Kun den første generation af centrifugerne, IR-1, er tilladt under aftalen. De nye centrifuger er langt mere effektive.

Iran har over en rum tid installeret flere og flere avancerede centrifuger på de to underjordiske anlæg, Natanz og Fordow. De to anlæg er måske designet til at modstå luftbombardementer.

På anlægget Natanz er den tredje klynge af de avancerede IR-6-centrifuger nu blevet taget i brug, fremgår det af IAEA-rapporten. Den er ifølge diplomater Irans mest avancerede centrifuge.

Siden 31. august menes også syv andre klynger af centrifuger, som på det tidspunkt ikke var operationelle, at være blevet færdiginstalleret. De er dog ikke taget i brug endnu.

Atomaftalen blev indgået i efteråret 2015 mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod iranerne.

Men aftalen har hængt i en tynd tråd, siden USA's daværende præsident, Donald Trump, i 2018 trak USA ud af atomaftalen. Senere indførte USA sanktioner mod landet.

Siden da er også Iran gradvist bakket ud af aftalen.

Hvis aftalen genoplives, må Iran tage sine avancerede centrifuger ud af brug og lægge dem til opbevaring, siger diplomater.

