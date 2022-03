Rapport: Kina bad Rusland vente med invasion til efter OL

En efterretningsrapport indikerer angiveligt, at Kina havde et vist kendskab til Ruslands plan før invasionen.

Højtstående kinesiske embedsmænd bad i begyndelsen af februar topembedsmænd i Rusland om ikke at invadere Ukraine, før vinter-OL i Beijing var slut.

Det skriver avisen The New York Times, der citerer kilder i den amerikanske præsident Joe Bidens administration samt en europæisk embedsmand, der henviser til en vestlig efterretningsrapport.

Ifølge The New York Times indikerer efterretningsrapporten, at kinesiske embedsmænd havde et vist kendskab til Ruslands planer eller intentioner om at invadere Ukraine, før den russiske præsident, Vladimir Putin, igangsatte invasionen i sidste uge.

En kilde bekendt med sagen bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at Kina bad Rusland om at vente til efter vinter-OL. Kilden afviser dog at give yderligere oplysninger på grund af sagens følsomme natur.

En talsmand for den kinesiske ambassade afviser påstandene.

- De påstande, der er nævnt i rapporterne, er spekulationer uden grundlag. De har til formål at skyde skylden på og belaste Kina, siger talsmand Liu Pengyu.

Hverken det amerikanske udenrigsministerium, efterretningstjenesten CIA eller Det Hvide Hus' sikkerhedsråd har ønsket at kommentere oplysningerne.

Vinter-OL i den kinesiske hovedstad, Beijing, løb af stablen fra 4. til 20. februar. Rusland iværksatte sin invasion af Ukraine natten til torsdag den 24. februar.

Vladimir Putin og Kinas præsident, Xi Jinping, mødtes under starten af vinter-OL, hvor de annoncerede et partnerskab "uden begrænsninger" mod Vesten.

Kina-ekspert Bonnie Lin fra tænketanken Center for Strategiske og Internationale Studier i Washington D.C. siger, at det er uklart, hvor meget Xi vidste om Putins hensigter.

Hun påpeger, at kinesiske myndigheder var langsomme til at få evakueret kinesiske statsborgere fra Ukraine, hvilket antyder, at Kina ikke var forberedt på den russiske invasion.

/ritzau/Reuters